Radix Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in Brazil en Radix totaliza R$126K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Radix. Última actualización: 11/12/2025

Paquete Mediano Radix Software Engineer Rio de Janeiro, RJ, Brazil Total por año R$126K Nivel Senior Base R$126K Stock (/yr) R$0 Bono R$0 Años en la empresa 1 Año Años de exp. 8 Años

+ R$318K + R$488K + R$110K + R$192K + R$121K Don't get lowballed

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( BRL ) Base | Acciones (año) | Bono

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Radix ?

