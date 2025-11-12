Directorio de Empresas
Radix
Radix Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in Brazil en Radix totaliza R$126K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Radix. Última actualización: 11/12/2025

Paquete Mediano
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Total por año
R$126K
Nivel
Senior
Base
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Radix?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Radix in Brazil tiene una compensación total anual de R$228,092. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Radix para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Brazil es R$125,571.

