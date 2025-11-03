Directorio de Empresas
Quinnox
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Quinnox Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Quinnox totaliza ₹1.25M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Quinnox. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Quinnox
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.25M
Nivel
L2
Base
₹1.22M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹24.4K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Quinnox?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Quinnox in India tiene una compensación total anual de ₹1,849,055. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Quinnox para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹1,245,138.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Quinnox

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Tesla
  • Stripe
  • Microsoft
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos