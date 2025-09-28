Directorio de Empresas
Qualtrics
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Programa Técnico

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa Técnico

Qualtrics Gerente de Programa Técnico Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programa Técnico in United States en Qualtrics totaliza $198K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Qualtrics
Technical Program Manager
Seattle, WA
Total por año
$198K
Nivel
L4
Base
$149K
Stock (/yr)
$42K
Bono
$7.4K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Qualtrics?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programa Técnico at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $432,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Gerente de Programa Técnico role in United States is $197,900.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Qualtrics

Otros Recursos