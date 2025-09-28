Directorio de Empresas
Qualtrics
  • Salarios
  • Gerente de Programa

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa

Qualtrics Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Qualtrics oscila desde $136K hasta $186K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$146K - $176K
United States
Rango Común
Rango Posible
$136K$146K$176K$186K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programa at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $185,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Gerente de Programa role in United States is $136,000.

Otros Recursos