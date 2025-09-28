Directorio de Empresas
Qualtrics
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Qualtrics Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en Qualtrics oscila desde $176K por year para L4 hasta $690K por year para L7. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $255K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L4
Product Manager
$176K
$137K
$27K
$12.2K
L5
Senior Product Manager
$261K
$171K
$72.3K
$17.4K
L6
Principal Product Manager
$379K
$211K
$140K
$28K
L7
Group Product Manager
$690K
$263K
$381K
$45.8K
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Qualtrics in United States tiene una compensación total anual de $689,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Gerente de Producto in United States es $264,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Qualtrics

Empresas Relacionadas

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos