Directorio de Empresas
Qualtrics
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Operaciones de Negocio

  • Todos los Salarios de Gerente de Operaciones de Negocio

Qualtrics Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Operaciones de Negocio en Qualtrics oscila desde MX$1.07M hasta MX$1.45M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Rango Común
Rango Posible
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Operaciones de Negocio envíos en Qualtrics para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

MX$3.1M

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de MX$581K+ (a veces MX$5.81M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Operaciones de Negocio ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Operaciones de Negocio en Qualtrics tiene una compensación total anual de MXMX$28,148,574. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocio es MXMX$20,626,107.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Qualtrics

Empresas Relacionadas

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos