La compensación de Ingeniero de Hardware Embebido in United States en Qualcomm oscila desde $149K por year para Hardware Engineer hasta $453K por year para Principal Hardware Engineer. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $300K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualcomm. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$149K
$123K
$17.4K
$9K
Senior Hardware Engineer
$186K
$131K
$37.5K
$17.5K
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (16.65% semestral)
33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (16.65% semestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)