La compensación de Ingeniero ASIC in India en Qualcomm oscila desde ₹2.7M por year para Associate Hardware Engineer hasta ₹11.45M por year para Senior Staff Hardware Engineer. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹6.64M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualcomm. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Associate Hardware Engineer
₹2.7M
₹1.6M
₹403K
₹689K
Hardware Engineer
₹2.39M
₹1.81M
₹566K
₹15K
Senior Hardware Engineer
₹4.97M
₹2.91M
₹1.77M
₹287K
Staff Hardware Engineer
₹7.64M
₹4.92M
₹2.21M
₹507K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (16.65% semestral)
33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (16.65% semestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Qualcomm, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)