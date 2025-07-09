Directorio de Empresas
Purdue University
Purdue University Salarios

El salario de Purdue University oscila desde $19,900 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $132,335 para un Compensación Total en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Purdue University. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $72K

Científico de Investigación

Ingeniero Químico
Median $70K

Ingeniero de Investigación

Ingeniero Mecánico
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Asistente Administrativo
$19.9K
Científico de Datos
$119K
Ingeniero Eléctrico
$34.3K
Diseñador Gráfico
$41.4K
Ingeniero de Hardware
$29.9K
Recursos Humanos
$47.8K
Tecnólogo de la Información (TI)
$39K
Gerente de Proyecto
$77.6K
Compensación Total
$132K
Confianza y Seguridad
$98K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Purdue University es Compensación Total at the Common Range Average level con una compensación total anual de $132,335. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Purdue University es $41,392.

Otros Recursos