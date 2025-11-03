Directorio de Empresas
Proton
Proton Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in North Macedonia en Proton oscila desde MKD 482K hasta MKD 658K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Proton. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Rango Común
Rango Posible
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Proton, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en Proton in North Macedonia tiene una compensación total anual de MKD 657,945. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Proton para el puesto de Servicio al Cliente in North Macedonia es MKD 482,115.

