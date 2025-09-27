Directorio de Empresas
Properly
Properly Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en Properly totaliza CA$142K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Properly. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Properly
Senior Developer
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$142K
Nivel
L3
Base
CA$139K
Stock (/yr)
CA$3.2K
Bono
CA$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Properly?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Properly in Canada sits at a yearly total compensation of CA$179,906. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Properly for the Ingeniero de Software role in Canada is CA$138,835.

