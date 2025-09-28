Directorio de Empresas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Gerente de Proyecto Salarios

La compensación de Gerente de Proyecto in Poland en Procter & Gamble totaliza PLN 162K por year para B1. El paquete de compensación in Poland mediano por year totaliza PLN 180K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
B1
Project Manager
PLN 162K
PLN 158K
PLN 0
PLN 3.8K
B2
Senior Project Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B3
Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en Procter & Gamble?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Proyecto at Procter & Gamble in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 199,267. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Gerente de Proyecto role in Poland is PLN 163,620.

