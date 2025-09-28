Procter & Gamble Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in Poland en Procter & Gamble oscila desde PLN 346K por year para B2 hasta PLN 407K por year para B3. El paquete de compensación in Poland mediano por year totaliza PLN 331K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono B1 Product Manager PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- B2 Senior Product Manager PLN 346K PLN 328K PLN 0 PLN 17.8K B3 Director PLN 407K PLN 354K PLN 0 PLN 53K B4 Senior Director PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Ver 1 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

