La compensación de Gerente de Producto in Poland en Procter & Gamble oscila desde PLN 346K por year para B2 hasta PLN 407K por year para B3. El paquete de compensación in Poland mediano por year totaliza PLN 331K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
