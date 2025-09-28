Directorio de Empresas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Analista de Datos Salarios

La compensación de Analista de Datos in United States en Procter & Gamble oscila desde $112K por year para B1 hasta $130K por year para B2. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $105K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Más Niveles
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Procter & Gamble?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Procter & Gamble in United States tiene una compensación total anual de $169,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Procter & Gamble para el puesto de Analista de Datos in United States es $100,000.

Otros Recursos