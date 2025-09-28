Directorio de Empresas

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Switzerland en PriceHubble totaliza CHF 68.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PriceHubble. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total por año
CHF 68.5K
Nivel
Senior
Base
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Bono
CHF 0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en PriceHubble?

CHF 134K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de CHF 25.2K+ (a veces CHF 252K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

Otros Recursos