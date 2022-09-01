Precision Castparts Salarios

El salario de Precision Castparts oscila desde $72,471 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $196,980 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Precision Castparts . Última actualización: 9/18/2025