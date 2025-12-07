Directorio de Empresas
Potters Industries
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Potters Industries Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Hong Kong (SAR) en Potters Industries oscila desde HK$450K hasta HK$629K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Potters Industries. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Rango Común
Rango Posible
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Arquitecto de Soluciones envíos en Potters Industries para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Potters Industries?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Potters Industries in Hong Kong (SAR) tiene una compensación total anual de HK$628,716. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Potters Industries para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Hong Kong (SAR) es HK$449,857.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Potters Industries

Empresas Relacionadas

  • Dropbox
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Spotify
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/potters-industries/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.