Positive Technologies Salarios

El salario de Positive Technologies oscila desde $11,993 en compensación total por año para un Cybersecurity Analyst en el rango bajo hasta $74,020 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Positive Technologies. Última actualización: 10/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $38.3K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Recursos Humanos
$58.1K
Cybersecurity Analyst
$12K

Gerente de Ingeniería de Software
$74K
Arquitecto de Soluciones
$52.5K
Redactor Técnico
$23.2K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Positive Technologies es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $74,020. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Positive Technologies es $45,379.

