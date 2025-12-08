Directorio de Empresas
PNC
PNC Investigador de UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador de UX in United States en PNC oscila desde $54K hasta $75.4K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$58.5K - $70.9K
United States
Rango Común
Rango Posible
$54K$58.5K$70.9K$75.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en PNC?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador de UX en PNC in United States tiene una compensación total anual de $75,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PNC para el puesto de Investigador de UX in United States es $53,950.

Otros Recursos

