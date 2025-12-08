Directorio de Empresas
PNC
  • Salarios
  • Analista de Ciberseguridad

  • Todos los Salarios de Analista de Ciberseguridad

PNC Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación de Analista de Ciberseguridad en PNC oscila desde $72.5K por year para C2 hasta $99.6K por year para C3. El paquete de compensación mediano por year totaliza $75K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1
Associate Security Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
Security Analyst
$72.5K
$72.5K
$0
$0
C3
Senior Security Analyst
$99.6K
$93.8K
$42
$5.7K
C4
Principal Security Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en PNC?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en PNC tiene una compensación total anual de $123,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PNC para el puesto de Analista de Ciberseguridad es $95,300.

Otros Recursos

