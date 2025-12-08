La compensación de Analista de Ciberseguridad en PNC oscila desde $72.5K por year para C2 hasta $99.6K por year para C3. El paquete de compensación mediano por year totaliza $75K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$72.5K
$72.5K
$0
$0
C3
$99.6K
$93.8K
$42
$5.7K
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
