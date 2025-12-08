Directorio de Empresas
PNC
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Agente Inmobiliario

  • Todos los Salarios de Agente Inmobiliario

PNC Agente Inmobiliario Salarios

La compensación total promedio de Agente Inmobiliario in United States en PNC oscila desde $98.3K hasta $135K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$106K - $126K
United States
Rango Común
Rango Posible
$98.3K$106K$126K$135K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en PNC?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Agente Inmobiliario en PNC in United States tiene una compensación total anual de $134,550. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PNC para el puesto de Agente Inmobiliario in United States es $98,280.

Otros Recursos

