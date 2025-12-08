Directorio de Empresas
PNC
PNC Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en PNC oscila desde $81.3K por year para C1 hasta $149K por year para C5. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $105K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1
Associate Product Manager
$81.3K
$80K
$0
$1.3K
C2
Product Manager
$95.3K
$92.7K
$0
$2.7K
C3
Senior Product Manager
$101K
$95.6K
$0
$5.1K
C4
$117K
$112K
$0
$5.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en PNC?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en PNC in United States tiene una compensación total anual de $149,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PNC para el puesto de Gerente de Producto in United States es $102,000.

Otros Recursos

