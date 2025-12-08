Directorio de Empresas
PNC
PNC Consultor de Gestión Salarios

La compensación de Consultor de Gestión in United States en PNC totaliza $67K por year para C4. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$44.6K - $53.9K
United States
Rango Común
Rango Posible
$41.7K$44.6K$53.9K$56.8K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3
$ --
$ --
$ --
$ --
C4
$67K
$65K
$0
$2K
¿Cuáles son los niveles de carrera en PNC?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor de Gestión en PNC in United States tiene una compensación total anual de $67,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PNC para el puesto de Consultor de Gestión in United States es $41,650.

Otros Recursos

