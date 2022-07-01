Directorio de Empresas
Pluribus Digital
Pluribus Digital Salarios

El salario mediano de Pluribus Digital es $131,838 para un Ingeniero de Software . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Pluribus Digital. Última actualización: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingeniero de Software
$132K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Pluribus Digital es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $131,838. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pluribus Digital es $131,838.

