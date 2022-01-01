Pluralsight Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Pluralsight oscila desde $62,559 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango bajo hasta $425,850 para un Éxito del Cliente en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Pluralsight. Última actualización: 11/28/2025

Ingeniero de Software
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Científico de Datos
Median $157K

Analista de Negocios
Median $86K
Éxito del Cliente
$426K
Tecnólogo de la Información (TI)
$80K
Operaciones de Marketing
$102K
Gerente de Diseño de Producto
$241K
Gerente de Proyecto
$87.1K
Ventas
Median $125K
Ingeniero de Ventas
$136K
Gerente de Ingeniería de Software
$62.6K
Arquitecto de Soluciones
$136K
Gerente de Programa Técnico
$116K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Pluralsight, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Pluralsight es Éxito del Cliente at the Common Range Average level con una compensación total anual de $425,850. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pluralsight es $135,675.

