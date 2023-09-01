Pliancy Salarios

El salario de Pliancy oscila desde $109,450 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $110,550 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Pliancy . Última actualización: 11/28/2025