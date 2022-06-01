Directorio de Empresas
PLAYSTUDIOS
PLAYSTUDIOS Salarios

El salario de PLAYSTUDIOS oscila desde $10,251 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $160,928 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de PLAYSTUDIOS. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $113K
Marketing
$103K
Gerente de Producto
$161K

Gerente de Programa
$90.5K
Gerente de Proyecto
$39.4K
Reclutador
$10.3K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at PLAYSTUDIOS is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,928. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PLAYSTUDIOS is $96,480.

