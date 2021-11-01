Playrix Salarios

El salario de Playrix oscila desde $41,790 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $102,977 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Playrix . Última actualización: 9/13/2025