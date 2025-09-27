Directorio de Empresas
Pinewood
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Pinewood Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United Kingdom en Pinewood totaliza £32.4K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pinewood. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Pinewood
Software Engineer
Birmingham, EN, United Kingdom
Total por año
£32.4K
Nivel
-
Base
£31K
Stock (/yr)
£0
Bono
£1.4K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Pinewood?

£121K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de £22.8K+ (a veces £228K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Ingeniero de Software på Pinewood in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £35,067. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Pinewood för Ingeniero de Software rollen in United Kingdom är £32,433.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Pinewood

Empresas Relacionadas

  • Coinbase
  • Google
  • Apple
  • Pinterest
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos