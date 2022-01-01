Directorio de Empresas
Paytm
Paytm Salarios

El salario de Paytm oscila desde $12,631 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $201,000 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Paytm. Última actualización: 10/24/2025

Ingeniero de Software
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Seguridad

Ingeniero DevOps

Gerente de Producto
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Gerente de Ingeniería de Software
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Científico de Datos
Median $45.8K
Analista de Negocios
Median $31.4K
Diseñador de Producto
Median $23.2K
Reclutador
Median $12.6K
Gerente de Programa Técnico
Median $38.8K
Desarrollo de Negocios
$201K
Gerente de Ciencia de Datos
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Gerente de Diseño de Producto
$30K
Gerente de Programa
$42K
Gerente de Proyecto
$29K
Ventas
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Cronograma de Derechos Adquiridos

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

25%

AÑO 4

25%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Paytm, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 10% se adquieren en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 5th-AÑO (25.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Paytm, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Paytm es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Paytm es $40,890.

Otros Recursos