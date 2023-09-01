Directorio de Empresas
PayPay
PayPay Salarios

El salario de PayPay oscila desde $62,764 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $116,063 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de PayPay. Última actualización: 10/24/2025

Ingeniero de Software
Median $62.8K

Ingeniero Android

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $88.6K
Científico de Datos
Median $116K

Diseñador de Producto
$99.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$106K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en PayPay es Científico de Datos con una compensación total anual de $116,063. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PayPay es $99,500.

Otros Recursos