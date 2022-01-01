Directorio de Empresas
Paymentus
Paymentus Salarios

El salario de Paymentus oscila desde $40,211 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $114,918 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Paymentus. Última actualización: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingeniero de Software
Median $68.5K

Ingeniero de Software Full-Stack

Servicio al Cliente
$40.2K
Marketing
$108K

Gerente de Producto
$115K
Arquitecto de Soluciones
$108K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Paymentus es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $114,918. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Paymentus es $107,856.

Otros Recursos