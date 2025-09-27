Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Parker Hannifin totaliza $98.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Parker Hannifin. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Parker Hannifin
Software Engineer
Arizona City, AZ
Total por año
$98.3K
Nivel
2
Base
$89.3K
Stock (/yr)
$0
Bono
$9K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Parker Hannifin?

$160K

Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquet salarial més alt reportat per a un Ingeniero de Software a Parker Hannifin in United States és una compensació total anual de $117,275. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Parker Hannifin per al rol de Ingeniero de Software in United States és $89,250.

