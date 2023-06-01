Directorio de Empresas
Parafin
Parafin Salarios

El salario de Parafin oscila desde $123,156 en compensación total por año para un Operaciones de Negocio en el rango bajo hasta $210,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Parafin. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $210K

Ingeniero de Software Backend

Operaciones de Negocio
$123K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Parafin, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Parafin es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $210,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Parafin es $166,578.

Otros Recursos