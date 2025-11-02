La compensación de Ingeniero de Software in United States en Pandora oscila desde $163K por year para Software Engineer III hasta $270K por year para Staff Software Engineer. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $195K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pandora. Última actualización: 11/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Pandora, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)