Panasonic
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Panasonic Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Panasonic oscila desde $108K por year para L1 hasta $168K por year para L4. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $156K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Panasonic. Última actualización: 11/3/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
(Nivel de Entrada)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Panasonic?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Panasonic in United States tiene una compensación total anual de $224,230. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Panasonic para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $155,000.

