Palta
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Palta Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Cyprus en Palta totaliza €71.6K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Palta. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Palta
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
Total por año
€71.6K
Nivel
Senior
Base
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Palta?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Palta in Cyprus tiene una compensación total anual de €150,290. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palta para el puesto de Ingeniero de Software in Cyprus es €71,588.

