En Palo Alto Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )