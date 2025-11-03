Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Marketing in United States en Palo Alto Networks totaliza $202K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Palo Alto Networks. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Palo Alto Networks
Associate Product Marketing Manager
Santa Clara, CA
Total por año
$202K
Nivel
L3
Base
$155K
Stock (/yr)
$28.8K
Bono
$18.6K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palo Alto Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Palo Alto Networks in United States tiene una compensación total anual de $780,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palo Alto Networks para el puesto de Marketing in United States es $206,550.

