Directorio de Empresas
Pagaya
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

Pagaya Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United States en Pagaya oscila desde $118K hasta $164K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pagaya. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$126K - $148K
United States
Rango Común
Rango Posible
$118K$126K$148K$164K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Diseñador de Producto envíos en Pagaya para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Pagaya?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Diseñador de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Pagaya in United States tiene una compensación total anual de $163,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pagaya para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $117,600.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Pagaya

Empresas Relacionadas

  • StashAway
  • M1 Finance
  • Acorns
  • Amount
  • Cyndx
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pagaya/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.