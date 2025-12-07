Directorio de Empresas
Pagaya
Pagaya Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en Pagaya oscila desde $82.2K hasta $120K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pagaya. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$94.4K - $108K
United States
Rango Común
Rango Posible
$82.2K$94.4K$108K$120K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Pagaya?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Pagaya in United States tiene una compensación total anual de $119,770. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pagaya para el puesto de Contador in United States es $82,215.

