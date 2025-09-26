Directorio de Empresas
Outbrain
Outbrain Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Israel en Outbrain totaliza ₪386K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Outbrain. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
Outbrain
Software Engineer
Natanya, HM, Israel
Total por año
₪386K
Nivel
L4
Base
₪379K
Stock (/yr)
₪6.9K
Bono
₪0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Outbrain?

₪564K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Outbrain in Israel tiene una compensación total anual de ₪530,772. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Outbrain para el puesto de Ingeniero de Software in Israel es ₪379,136.

