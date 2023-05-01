Directorio de Empresas
Outbrain
Outbrain Salarios

El salario de Outbrain oscila desde $92,816 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $231,915 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Outbrain. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $110K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $130K
Analista de Datos
$92.8K

Científico de Datos
$108K
Tecnólogo de la Información (TI)
$136K
Ventas
$232K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Outbrain es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $231,915. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Outbrain es $119,773.

Otros Recursos