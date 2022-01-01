Directorio de Empresas
OTTO
OTTO Salarios

El salario de OTTO oscila desde $52,290 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $89,919 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de OTTO. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $83.5K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $89.9K
Analista de Datos
$52.3K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en OTTO es Científico de Datos con una compensación total anual de $89,919. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en OTTO es $83,510.

