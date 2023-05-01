Directorio de Empresas
Oro Labs
Oro Labs Salarios

El salario mediano de Oro Labs es $211,050 para un Ingeniero de Software . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Oro Labs. Última actualización: 11/24/2025

Ingeniero de Software
$211K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Oro Labs es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Oro Labs es $211,050.

