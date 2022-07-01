Directorio de Empresas
OneRail
OneRail Salarios

El salario de OneRail oscila desde $114,425 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $140,700 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de OneRail. Última actualización: 11/28/2025

Gerente de Producto
$114K
Gerente de Ingeniería de Software
$141K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en OneRail es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $140,700. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en OneRail es $127,563.

