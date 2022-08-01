Omega Healthcare Salarios

El rango de salarios de Omega Healthcare va de $2,229 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $16,535 para un Diseñador Gráfico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Omega Healthcare . Última actualización: 8/11/2025