Olam
Olam Salarios

El salario de Olam oscila desde $24,460 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $179,100 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Olam. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Contador
$24.5K
Ingeniero de Control
$101K
Banquero de Inversión
$120K

Gerente de Proyecto
$179K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Olam es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $179,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Olam es $110,389.

