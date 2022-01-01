Okta Salarios

El salario de Okta oscila desde $66,000 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $868,333 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Okta. Última actualización: 9/17/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.
33.4%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Okta, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.4% se adquieren en el 1st-AÑO (33.40% anual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)
No cliff
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Okta, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)
No cliff
Visita la comunidad de Levels.fyi para conectar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.