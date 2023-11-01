Directorio de Empresas
NZ Transport Agency
NZ Transport Agency Salarios

El salario mediano de NZ Transport Agency es $71,740 para un Científico de Datos . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de NZ Transport Agency. Última actualización: 11/26/2025

Científico de Datos
$71.7K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en NZ Transport Agency es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $71,740. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NZ Transport Agency es $71,740.

